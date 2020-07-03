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إصابة 30 جنديا أمريكيا فى قاعدة جوية بالكويت بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة المركزية بوزارة الدفاع الأميركية النقيب البحري ويليام أوربان أن نحو 30 من أفراد القوات الأميركية في قاعدة أحمد الجابر الجوية أصيبوا بكورونا وفق ما نقلته صحيفة القبس الكويتية عن صحيفة Air Force Times الأميركية.

وقال أوربان بحسب صحيفة القبس «تطورت هذه المجموعة بمرور الوقت، ونعتقد أن التباعد الاجتماعي وإجراءات تتبع الاتصال قد حدت من حجم ارقام الإصابات، لافتا إلى التدابير الوقائية التي يلتزم بها ومنها تعليق التجمعات غير الضرورية وإلغاء أحداث دعم القوة والتغييرات داخل مرافق تناول الطعام. 

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