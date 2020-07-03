شكرا لقرائتكم خبر عن برج خليفة يتزين بألوان علم بيلا روسيا فى عيد استقلالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزين برج خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بألوان علم دولة بيلاروسيا بمناسبة يوم الاستقلال من النازية، الموافق اليوم 3 يوليو، حيث أقيمت احتفالات فى العاصمة مينسك.



برج خليفة

وكتب برج خليفة ، عبر حسابه بموقع تويتر:" نضيء برج خليفة الليلة احتفالاً بيوم استقلال بيلاروسيا، متمنين لهم المزيد من التقدم والازدهار".

يشار إلى أن الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو، والشعب البيلاروسى شاركا في احتفالات عيد الاستقلال من النازية، في العاصمة مينسك، اليوم الجمعة.

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ونشرت وكالة رويترز صورا، للاحتفالات التى ألقى خلالها الرئيس البيلاروسى خطابا للشعب فى ذكرى الاستقلال، كما توجه المواطنين لنصب "النصر"، تخليدا لذكرى الشهداء، فيما شهدت الشوارع احتفالات الشعب، وارتدت النساء الزى البيلاروسى التقليدى.

وقد تم اعتماد قرار الاحتفال بيوم الاستقلال في 3 يوليو، خلال استفتاء فى بيلاروسيا في 24 نوفمبر 1996، وفي ديسمبر 1996 وقع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على مرسوم إقامة عطلة رسمية - يوم استقلال جمهورية بيلاروس "يوم الجمهورية"، وتعد ذكرى الاحتفال في اليوم الذي تم فيه تحرير العاصمة مينسك من الغزاة النازيين 3 يوليو 1944، وقد احتفلت بيلاروسيا بعيد الاستقلال الأول في عام 1997.

وكانت بيلاروسيا، أول من تحمل العبء الأكبر لآلة الحرب النازية، حيث عانت مينسك من قصف مدفعي عنيف في اليوم الثاني من الحرب، وقد واجهت جيوش هتلر مقاومة شرسة عند الاقتراب من المدينة، ورغم المقاومة الشرسة للمواطنين إلا أن النازيين تمكنوا من الاستيلاء على مينسك، وتم تحريرها في 3 يوليو 1944 نتيجة للعملية الهجومية الاستراتيجية البيلاروسية الرائعة من خلال الجهود المشتركة للجبهة البيلاروسية الأولى والثالثة بمساعدة الحزبين.