شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل» توضح آلية تقديم بلاغات التهرب الزكوي والضريبي بسرية تامة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت “الهيئة العامة للزكاة والدخل”، آلية تقديم بلاغات التهرب الزكوي والضريبي عبر موقعها الإلكتروني.

ولأكدت “الهيئة” في مقطع فيديو بثته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن التهرب مخالفة يُعاقب عليها القانون.

Advertisements

وقالت الهيئة: “في حال شاهدت عملية استوفت أحد شروط التهرب الضريبي أو الزكوي، فلا تتردد بتقديم البلاغ عن طريق موقع الهيئة، ثم التواصل معنا عبر تطبيق (اتصل بنا)”.

وأشارت “الزكاة والدخل” إلى أن الخطوة التي تليها هي “تقديم البلاغ، واختيار أيقونة الزكاة أو أحد أنواع الضرائب، والقيام بتعبئة البيانات بدقة مع إرفاق الملفات المطلوبة”.

وختمت “الهيئة”، بأنه يتم التعامل مع بيانات أصحاب البلاغات بسرية تامة.