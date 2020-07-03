طرابلس.. السراج يستقبل وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيين

طرابلس/ الخليج 365

استقبل رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس هيئة أركانه يشار غولر، في قصر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس.

وفي اللقاء، نقل الوزير أكار، للسراج تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال وزير الدفاع التركي: "سنفعل ما يلزم من أجل أن يكون كل شيء أفضل".

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وبالمقابل أعرب السراج عن امتنانه من لقاء أكار ورئيس الأركان غولر.

وشارك في اللقاء من الجانب الليبي وزير الداخلية فتحي باشاغا، ورئيس الأركان محمد الشريف، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة الجويلي.

وبحسب بيان لمكتب الإعلام لرئاسة الوزراء الليبية، بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون في المجالين الأمني والعسكري وذلك في إطار التفاهم المبرم بين البلدين بهذا الخصوص.

ووصل وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان، الجمعة، العاصمة طرابلس؛ للاطلاع عن كثب على سير الأنشطة الجارية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين للتعاون الأمني والعسكري.

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