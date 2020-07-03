صالح ولافروف يلتقيان في موسكو لبحث الملف الليبي

إسطنبول/ الخليج 365

التقى رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق (ِشرق) عقيلة صالح، الجمعة، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالعاصمة الروسية موسكو.

وكان صالح قد وصل موسكو الخميس، للقاء المسؤولين الروس وبحث العديد من القضايا، بحسب إعلام روسي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية (رسمية)، عن صالح قوله خلال لقائه لافروف: "نؤكد لكم إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا".

وأشاد صالح بما وصفه بـ"الانفتاح السياسي للدبلوماسية الروسية"، قائلا إن ذلك "يجعل من بلدكم وسيطاً مقبولاً وفعالاً في حل الأزمات الدولية".

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وأضاف: "نحن مقتنعون بذلك من خلال مراقبة جهودكم لحل الأزمة الليبية".

وتنخرط روسيا بدور سياسي وعسكري في الملف الليبي، حيث يقاتل مرتزقة شركة "فاغنر" الأمنية الروسية إلى جانب مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في ليبيا.

وتعود ملكية الشركة الشهيرة التي تأسست عام 2013، إلى رجل الأعمال "يفغيني بريغوجين"، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقاتلت مرتزقتها في أماكن عديدة منها سوريا وأوكرانيا وليبيا.

ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، جمعت روسيا نحو 300 مسلح من القنيطرة جنوبي سوريا، وأرسلتهم للقتال في ليبيا بعد إخضاعهم لتدريب قصير في معسكر تابع لها في محافظة حمص (وسط).

ومؤخرا، تراجعت مليشيا حفتر وخسرت كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.