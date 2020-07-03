حماس تشيد بأمن غزة لكشفه "مخططا إسرائيليا ضد المقاومة"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

ثمنت حركة "حماس" الجمعة، جهود الأجهزة الأمنية في غزة لكشفها "مخططا تخريبيا إسرائيليا ضد المقاومة في القطاع".

واعتبر الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، أن كشف المخطط، التي كانت تقوم بتنفيذه خلية تابعة للاحتلال، يمثل "إنجازا أمنيا".

وقال قاسم إن هذا "الإنجاز جزء من معركة استخباراتية متواصلة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية".

وأضاف أن "المقاومة وأجهزة الأمن في قطاع غزة تثبت قدرتها على هزيمة العقل والمنظومة الأمنية للاحتلال".

ولفت قاسم إلى أن "هذا الجهد الوطني من الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ينسجم مع عقيدتها الأمنية الوطنية السليمة، التي تحمي ظهر المقاومة، وتتكامل معها في ميدان العمل الأمني".

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وفي ساعة مبكرة من فجر اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في غزة أنها تمكنت من اكتشاف "خلية مُوجّهة" من قبل إسرائيل، خلال قيامها "بعمل تخريبي ضد عناصر المقاومة".

وقال بيان صادر عن الوزارة: "اكتشفت الأجهزة الأمنية تحركات مشبوهة لعدد (لم تحدده) من الأشخاص خلال الأيام الماضية".

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية "باشرت تحقيقاتٍ مكثفة، وعمليات تعقب لهؤلاء الأشخاص، أفضت إلى اعتقالهم بعد عملية أمنية استمرت عدة أيام".

وذكر أن الأجهزة الأمنية في غزة صادرت "معدّات تقنية استخدمتها الخلية في تنفيذ مهام (لم تحددها) داخل قطاع غزة، كما تمت مصادرة مبالغ مالية تلقاها عناصرها مكافأةً من الاحتلال".

وأوضح البيان أنه "من خلال التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية، تبيّن أنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال تخريبية أخرى ضد عناصر المقاومة خلال الأيام القادمة، بمتابعة مباشرة من ضباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع أن "الأجهزة الأمنية تستكمل التحقيقات مع عناصر الخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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