شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أكثر فصيلة دم يتعرض أصحابها للإصابة بـ«كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال استشاري الأمراض المعدية والفيروسات الدكتور نزار باهبري، إنه في حال زوال أعراض فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وهي ارتفاع درجة حرارة الجسم والسعال والإسهال فهذا يعني أن مناعة الجسم تغلبت بالفعل على الفيروس.

وأكد “باهبري” في مداخلة هاتفية مع “قناة السعودية”، أنه “في حال زوال الفيروس فإن هذا يعني أن الفيروس لن يعود مرة أخري للشخص المصاب”.

Advertisements

وأوضح أن المناعة تستمر في جسم المصاب إلى عدة شهور؛ مستشهدًا بذلك بالصين التي لم تعلن إصابة أي شخص مرة أخرى بعد تعافيه، كما أنه على مدار الستة شهور منذ ظهور الوباء لم يتم تسجيل حالة مصاب تعافى وتعرض للإصابة مرة أخرى بالفيروس.

وأشار “باهبري” إلى أن الشخص المتعافي لا يصبح مصدراً لعدوى الأخرين ، وهو ما يعنى العودة للحياة مرة أخرى وسط اتباع الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة.

وعن أكثر فصائل الدم عرضة للإصابة بفيروس كورونا، أكد “باهبري” أن أصحاب فصيلة الدم “a” هم الأكثر عرضة للإصابة ، وفقًا للدراسات التي أجريت.

وختم استشاري الأمراض المعدية، بأن الأقل هم أصحاب فصيلة دم “o”، موضحًا أن الدراسات أجريت على أساس قوة جهاز المناعة في مواجهة الفيروس.