كورونا.. 50 وفاة بالسعودية و3 في قطر

عواصم عربية/ الخليج 365-

أعلنت السعودية، الجمعة، تسجيل 50 وفاة بكورونا، فيما رصدت قطر 3 وفيات، والمغرب وفاة، إضافة إلى 34 إصابة بالفيروس في لبنان، وفق بيانات رسمية.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة، في بيان، 50 وفاة، و4 آلاف و193 إصابة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة، أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 201 ألف و801، بينها 1802 وفاة، و140 ألفا و614 حالة تعاف.

وفي قطر، رصدت وزارة الصحة في بيان، 3 وفيات، و756 إصابة بالوباء.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 98 ألفا و653، بينها 121 وفاة، و88 ألفا و583 حالة شفاء.

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وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة واحدة، و264 إصابة بالفيروس.

وأشارت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 13 ألفا و215، بينها 230 وفاة، و9 آلاف و158 حالة تعاف.

وفي لبنان، رصدت وزارة الصحة في بيان، 34 إصابة بالفيروس، لترتفع المحصلة إلى 1830.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات بينها 35 وفاة، و1292 متعاف.

وإجمالا، تخطى عدد مصابي كورونا في العالم، حتى عصر الجمعة، حاجز الـ11 مليونا، توفي منهم ما يزيد على 524 ألفا، وتعافى أكثر من 6 ملايين و178 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.