شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير «سماعات لا سلكية» تتمتع بميزة التعقيم الذاتي من الجراثيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت شركة” إل – جي” من تطوير سماعات لاسلكية متطورة تتمتع بميزة التعقيم الذاتي باستخدام الأشعة فوق البنفسجية. Advertisements وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنه بعد وضع سماعات الأذن اللاسلكية في صندوق الشحن، يتم تطهيرها بداخله بواسطة الأشعة فوق البنفسجية بفضل تقنية UVnano. ووفقاً للشركة المنتجة، فإنه يمكن قتل 99.9% من جميع الجراثيم، وهو أمر مهم بشكل خاص لسماعات الأذن؛ نظراً لتكثر البكتيريا والجراثيم دخل الأذن. ومن ناحية أخرى، تمتاز السماعة Tone Free ببطارية تستمر في العمل لمدة 6 ساعات، ويمكن لصندوق الشحن شحن السماعة مرتين كاملتين. وتتم عملية اتصال السماعة عن طريق تقنية Bluetooth 5.0..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطوير «سماعات لا سلكية» تتمتع بميزة التعقيم الذاتي من الجراثيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.