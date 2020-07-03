محمد بن راشد: نجحنا في «اختبار» العام الدراسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:محمد إبراهيم

هنَّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميدان التربوي بمختلف فئاته بمناسبة انتهاء العام الدراسي 2019-2020.

وقال سموه عبر «تويتر» أمس: «أبنائي وبناتي الطلبة.. انتهى عام دراسي استثنائي كان اختباراً لنا جميعاً، ونجحتم فيه، شكراً لاجتهادكم، شكراً لآبائكم وأمهاتكم، شكراً لمعلميكم المتفانين، شكراً لفريق وزارة التربية، إجازة سعيدة، ونلقاكم العام الدراسي القادم على خير وصحة ونجاح وإصرار»..

عُرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالراعي الرسمي لمنابر العلم والداعم لمسيرة بناء الأجيال، فكان أباً حنوناً لجميع الأبناء جيلاً بعد جيل، إذ لم يكن يوماً بعيداً عن منظومة التعليم ومسارات تطويرها، ومسيرة بناء أبناء المستقبل، بل حرص سموه على المتابعة الحثيثة والدعم اللامحدود للنهوض بمنابر العلم ومكوناتها.

يسابق الطلبة إلى مقاعد العلم مع بداية كل عام دراسي، وحريص على أن يكون على مقربة منهم خلال تلقي علومهم ومعارفهم، وحتى في نهاية العام كان على موعد مع جميع الفئات في الميدان التربوي، بدءاً من الطالب مروراً بالمعلمين وأولياء الأمور وصولاً لقيادات التربية والتعليم، لوداع العام الدراسي.



تطوير التعليم



وحرصت توجيهات سموه على تطوير التعليم، وتذليل المعوقات كافة، لمواكبة المتغيرات والمستجدات العالمية في هذا القطاع الحيوي، وفي جائحة كورونا، كانت كلمات سموه القوة الدافعة، التي استنهضت الطاقات لدى جميع الفئات في الميدان التربوي، لمواصلة المسيرة، ليبلغوا النهاية بنجاح عندما قال: «المدارس توقفت، لكن التعليم لن يتوقف، ونحن الدولة الأكثر استعداداً للتعلم الذكي».

وأكد أن العملية التعليمية في مدارس الدولة مستمرة حتى في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها الدول جراء تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في حرمان أكثر من نصف الطلبة في مختلف أنحاء العالم من التعليم.



خطة تطوير

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وفي بادرة تؤكد عمق اهتمام سموه بتطوير منابر العلم، وجَّه سموه مؤخراً باعتماد خطة تطوير شاملة لكل من «مدرسة راشد للبنين» و«مدرسة لطيفة للبنات»، وهما من أعرق مدارس إمارة دبي، وتخرج فيهما لفيف من القيادات والشخصيات المرموقة، وسيبدأ تنفيذ الخطة اعتباراً من العام الدراسي القادم، إذ سيتم إغلاق المدرستين للبدء في عمليات التطوير، بدءاً من شهر يوليو 2021 تمهيداً لإعادة الرونق الذي طالما تمتعت به المدرستان للحفاظ على مكانتهما المعنوية والتاريخية، على أن يتم استئناف الدراسة بالمدرستين في سبتمبر 2023.



ربوع العرب



وتعد منصة «مدرسة» من أعظم المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لخدمة العلم ليس في الإمارات فقط، بل امتدت لتصل إلى ربوع العرب، إذ توفر «مدرسة» منصات تعليمية إلكترونية متنقلة للقرى النائية ومخيمات اللاجئين غير المتصلة بشبكة الإنترنت، وتصل إلى 1000 قرية عربياً.

ويوفر المشروع حلولاً تعليمية بديلة للطلاب العرب في المناطق غير المتصلة بالإنترنت، للاستفادة من محتوى منصة «مدرسة» والتي تعد الأكثر تميزاً من نوعها على مستوى العالم العربي، ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حيث تضم 5000 درس تعليمي بالفيديو تشمل مواد العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء وتغطي المراحل المدرسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

وكانت فرحة أوائل الثانوية تنطلق من عند سموه نهاية كل عام، إذ يحرص صاحب السمو نائب رئيس الدولة على مفاجأة الأوائل باتصال هاتفي يبشرهم خلاله بالنتيجة المشرّفة التي حصلوا عليها، ما يعكس روح تواضع سموه، ومقدار اهتمامه وحرصه على تشجيع المتميزين في المدارس، باعتبارهم بذوراً ناضجة متميزة لمستقبل معرفي عظيم.