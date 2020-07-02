شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تعلن نتائج القبول الأولي للوظائف العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنتوزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج القبول الأولي للوظائف العسكرية والتي سبق وأن تم الإعلان عنها بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣هـ من رتبة جندي إلى رتبة رقيب.

Advertisements

وأهابت وزارة الدفاع، بالمتقدمين الدخول إلى حساباتهم للتأكد من حالاتهم وذلك من خلال زيارة بوابة القبول الموحد (هنــا الرابـط).