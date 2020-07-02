اخبار الخليج

وزارة الدفاع تعلن نتائج القبول الأولي للوظائف العسكرية

0 نشر
أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تعلن نتائج القبول الأولي للوظائف العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنتوزارة الدفاع ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة عن نتائج القبول الأولي للوظائف العسكرية والتي سبق وأن تم الإعلان عنها بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٣هـ من رتبة جندي إلى رتبة رقيب.

Advertisements

وأهابت وزارة الدفاع، بالمتقدمين الدخول إلى حساباتهم للتأكد من حالاتهم وذلك من خلال زيارة بوابة القبول الموحد (هنــا الرابـط).

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع تعلن نتائج القبول الأولي للوظائف العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا