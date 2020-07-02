شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة فرانسيس كولينز، اليوم الخميس، عن تفاؤله بتحقيق هدف إنتاج لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد في نهاية 2020 بحسب روسيا اليوم.

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وأوضح كولينز في حديثه أمام لجنة بمجلس الشيوخ أنه واثق من أن برنامج تسريع إنتاج اللقاح الذي أطلقته إدارة الرئيس ترامب سيحقق أهدافه المرجوة، كما أعرب عن ثقته بالتوصل إلى إنتاج 300 مليون جرعة من لقاح كورونا في بدايات سنة 2021.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل على تحقيق هدف آخر هو إجراء مليون اختبار سريع للكشف عن كورونا يوميا بحلول شهر سبتمبر، من أجل السماح بإعادة فتح المدارس وإطلاق الفعاليات الرياضية.