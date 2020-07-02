شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية يلتقى السفير السويسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم الخميس، سفير الاتحاد السويسري لدى المملكة اندريه شالر.

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وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.