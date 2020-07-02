سفير الكويت يستقبل وفدا من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية

أنقرة / الخليج 365 استقبل السفير الكويتي لدى أنقرة غسان يوسف الزواوي وفدا من "هيئة الإغاثة الإنسانية التركية" (IHH). وأفاد بيان للسفارة، الخميس، بأن الوفد اجتمع مع السفير الزواوي في مقر السفارة الكويتية الأربعاء.

Advertisements وأضاف البيان أن "اللقاء تناول مختلف شؤون العمل الخيري لدولة الكويت في الجمهورية التركية بالتعاون مع IHH". ودأبت الكويت على توزيع مساعدات على اللاجئين السوريين في تركيا. تجدر الإشارة إلى أن تركيا تتصدر دول العالم من حيث استيعاب عدد اللاجئين السوريين؛ حيث تستضيف نحو 4 ملايين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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