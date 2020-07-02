الكاظمي: نعمل على تحرير الاقتصاد العراقي من رهنه بالنفط

بغداد / علي جواد / الخليج 365



أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، تبني حكومته تحرير اقتصاد البلاد من رهنه بالنفط، في مسعى للخروج من الأزمة المالية الحالية، إثر تدني أسعار الخام في الأسواق العالمية.



كلام الكاظمي، جاء على هامش اجتماعه برجال أعمال عراقيين، أكد فيه اهتمام بلاده بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والاستثمار والنقل.



ولم تنجح محاولات عراقية سابقة، في تخفيض اعتماده على النفط مصدرا رئيسا للإيرادات، بسبب تحديات مرتبطة بالأوضاع الأمنية، وتعذر بناء استثمارات بعيدة عن الخام.



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وصادرات العراق النفطية تشكل نسبة 98 بالمئة من تدفقات العملة الأجنبية إلى البلاد، حيث يشكل النفط 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و93 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة.



وأضاف الكاظمي: "الحكومة تسعى لأن يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين في قطاعات بعيدة عن النفط، وليس بيئة طاردة.. وسنحارب الفساد أينما وجد".



وخسر العراق 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب تراجع أسعار النفط، إثر أزمة فيروس كورونا، بحسب وزارة النفط.

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