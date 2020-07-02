«الأولمبية» تبحث الإجراءات الاحترازية للمشاركين في أولمبياد طوكيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت اللجنة الأولمبية الوطنية، تحضيرات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بالعاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل؛ حيث استعرضت مع اللجنة المنظمة للألعاب مستجدات الأمور التنظيمية كافة، لاسيما الوقائية منها.

وحضر الاجتماع الذي عُقد بتقنية الاتصال المرئي، أمس الخميس، أحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية، وبطي العبدولي مدير متابعة الأداء والتطوير باللجنة، وميشال كمروف مسؤول العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية الدولية عن غرب آسيا، وغبريال اندريد المسؤول اللوجستيي للقرية الأولمبية بطوكيو.

واستعرضت اللجنة الأولمبية، جهود اللجنة المنظمة بطوكيو في ظل الظروف الراهنة؛ حيث تم التركيز على آليات حماية وسلامة الرياضيين سواء خلال تواجدهم بالقرية الأولمبية أو أثناء المنافسات الرياضية، وهو الأمر الذي اتضح من خلاله حرص الجهة المنظمة على الناحية الصحية ووضعها كأولوية ومحور عمل رئيسي طوال فترة الحدث، إضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية وتحضيرات مسبقة.

وأكدت اللجنة الأولمبية خلال الاجتماع مشاركاتها في الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم، وجاهزية رياضييها المتأهلين حتى الآن في خوض غمار المنافسات مع نخبة الرياضيين المشاركين، كما تم تأكيد حضور حفلي الافتتاح والختام، وتقديم كل أنواع الدعم للبلد المستضيف لإنجاح التظاهرة الرياضية الكبرى.

وأوضح أحمد الطيب، أن اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية، اعتمدت إجراءات أكثر فاعلية ودقة عن المعتاد، بهدف بث الاطمئنان في نفوس الرياضيين والوفود والبعثات الرياضية المشاركة، وقامت بالعديد من الخطوات المهمة لتحقيق تلك الرؤية ومنها تدشين مركز طبي ضخم يوفر كل الإمكانات الطبية داخل القرية الأولمبية، ويختص بالتعامل السريع مع إصابات الرياضيين، وكذلك اعتماد آلية الدخول والخروج من القرية باستخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية.