وكان في استقبال الرئيس التركي، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية ومسؤولون أتراك وقطريون. ويرافق الرئيس أردوغان كل من وزير الخزانة والمال بيرات البيرق ووزير الدفاع الوطني خلوصي عكار. وكان سفير قطر في تركيا، سالم مبارك آل شافي، قد تحدث في وقت سابق، عن العلاقات الجيدة التي تجمع كلا البلدين والتي كانت هناك العديد من المحطات التي مهدت لوصولها إلى هذا المستوى المتميز.

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كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يصل إلى قطر في أول زيارة خارجية منذ تفشي كورونا... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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