معمرة 108 أعوام تنتصر على كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

رغم المعاناة مع فيروس كورونا إلا هناك بعض القصص لنجاح معمرين في مواجهة هذا الوباء والانتصار عليه وقهره.



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فهذه المعمرة فاتيما نيجريني(108 أعوام) من شمال إيطاليا، تنضم إلى صفوف المعمرين، الذين تعافوا من فيروس كورونا.

فقد قالت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية، أن المرأة أكملت "108 أعوام" يوم الأربعاء الماضي، ونشرت صورة لنيجريني،على كرسي متحرك أمام قطعة من الكعك بالشكولاتة، يحيط بها أحد مقدمي الرعاية مع بطاقة عيد ميلاد عملاقة على شكل قلب، وجاء في البطاقة "فاتيما108، إننا نحبك!!" بحسب صحيفة الرياض.

ونيجريني إحدى المقيمات منذ عدة سنوات في دار رعاية "أني ازوري سان فوستينو" في ميلانو، طبقا لما ذكره متحدث باسم المنشأة، وأضاف أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد في إبريل الماضي، وكانت الاختبارات التي أجريت لها في منتصف مايو الماضي سلبية، وكانت مريضة بكوفيد-19، بدون أعراض ظاهرة وقهرته رغم بلوغها الـ 108 أعوام لتسطر ملحمة في قهر هذا الوباء.