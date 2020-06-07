- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معمرة 108 أعوام تنتصر على كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
رغم المعاناة مع فيروس كورونا إلا هناك بعض القصص لنجاح معمرين في مواجهة هذا الوباء والانتصار عليه وقهره.
فهذه المعمرة فاتيما نيجريني(108 أعوام) من شمال إيطاليا، تنضم إلى صفوف المعمرين، الذين تعافوا من فيروس كورونا.
فقد قالت صحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية، أن المرأة أكملت "108 أعوام" يوم الأربعاء الماضي، ونشرت صورة لنيجريني،على كرسي متحرك أمام قطعة من الكعك بالشكولاتة، يحيط بها أحد مقدمي الرعاية مع بطاقة عيد ميلاد عملاقة على شكل قلب، وجاء في البطاقة "فاتيما108، إننا نحبك!!" بحسب صحيفة الرياض.
ونيجريني إحدى المقيمات منذ عدة سنوات في دار رعاية "أني ازوري سان فوستينو" في ميلانو، طبقا لما ذكره متحدث باسم المنشأة، وأضاف أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد في إبريل الماضي، وكانت الاختبارات التي أجريت لها في منتصف مايو الماضي سلبية، وكانت مريضة بكوفيد-19، بدون أعراض ظاهرة وقهرته رغم بلوغها الـ 108 أعوام لتسطر ملحمة في قهر هذا الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر معمرة 108 أعوام تنتصر على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.