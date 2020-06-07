شرطة الزلفي تقبض على شخصين ارتكبوا جرائم سرقة سيارات

الخليج – حسان الطريقي : تمكنت فرق البحث والتحري والدوريات بشرطة محافظة الزلفي وبمتابعة مستمرة من مدير شرطة الزلفي العقيد مسفر بن سلطان بن قويد من القبض على اثنين من الجناة أحدهم مواطن قام بسرقة سيارة وقيادتها والتوجه بها خارج المنطقة السكنية والآخر مقيم قام بتكسير زجاج مجموعة من السيارات وسرقة مابداخلها من مبالغ مالية وأشياء ثمينة وذلك خلال الأيام القليلة الماضية وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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