السعودية تطلق عيادات "تطمن" للكشف عن أعراض كورونا

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"الخليج 365" من الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية السبت، عن إطلاق عيادات "تطمن"، وهي مخصصة لكل من يشعر بأعراض فيروس ‫كورونا‬ المستجد، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة السعودية من أجل التصدي لتفشي الجائحة.

وتعمل هذه العيادات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وقد باشرت عملها في عدد من المناطق السعودية، على أن يتم التوسع وشمول كافة مناطق ومحافظات السعودية تباعاً.

وانطلقت العيادات حالياً في 6 مدن، هي الرياض والأحساء والقصيم وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وبلغ عددها إلى الآن 31 عيادة تم توزيعها على عدة مواقع.

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إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 3121 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، فيما تم تسجيل 1175 حالة تعافٍ جديدة.

كما تم تسجيل 34 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 676 حالة وفاة.

وبحسب وزارة الصحة السعودية، فإن عدد الحالات النشطة في المملكة هي 26.402 منها 1484 حالة حرجة.

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