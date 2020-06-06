شكرا لقرائتكم خبر عن نعمة ينهي مسيرته مع الصناعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر العراقي عادل نعمة مدرب فريق الصناعات الكهربائية لكرة القدم، إنهاء ارتباطه مع الفريق بشكل ودي.

وقال نعمة، وهو أحد لاعبي المنتخب العراقي الأول في تسعينات القرن الماضي: أبلغت الهيئة الإدارية لنادي الصناعات الكهربائية بقراري الخاص بإنهاء مهمتي مع فريقها الكروي الأول بعد قرار اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إنهاء منافسات الدوري للموسم الماضي.

وسبق للمدرب عادل نعمة أن أشرف على تدريب فريقي الحدود ونفط الوسط في المواسم الماضية.

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