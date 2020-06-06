"سوريا تبقى صامدة".. سياسيون أردنيون ومصريون ينددون بقانون "سيزر"

وقال الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي في الأردن فؤاد دبور في تصريح لوكالة "سانا" السورية للأنباء: إن "قانون "سيزر" جائر وظالم ويمثل خروجا فاضحا عن القيم والأخلاق الإنسانية"، داعيا إلى "رفض هذا القانون وزيادة التعاون وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع سوريا".
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وطالب الإعلامي والناشط السياسي الأردني جمال العلوي الدول العربية والاسلامية الشقيقة بزيادة وتيرة التعاون مع سوريا لتجاوز المرحلة منددا بالقانون الذي بدأت أمريكا تنفيذه ضد الدولة بهدف إعاقة انتصاراتها على الإرهاب".
بدورها استنكرت عضو الأمانة العامة لجبهة نساء مصر والقيادي بالحزب الاشتراكي المصري الدكتورة كريمة الحفناوي الممارسات الأمريكية على سوريا والتي كان آخرها البدء بتنفيذ قانون "قيصر".
وقالت الحفناوي في تصريح لمراسل "سانا" بالقاهرة إن "هذا القانون يمثل عنوانا للسياسة الأمريكية الاستعلائية ويعد جريمة حرب ضد الإنسانية".
ودخل "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس الأمريكي بشأن سوريا حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، على فرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها.
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