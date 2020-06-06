شكرا لقرائتكم خبر عن «البنوك السعودية»: احذروا التطبيقات الوهمية لسرقة بيانات عملاء المصارف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من تطبيقات وهمية يتم من خلالها سرقة بيانات البطاقات البنكية لعملاء البنوك.
ونصحت اللجنة عملاء البنوك بالحرص على تحميل تطبيقات البنوك التي يتعاملون معها على أجهزتهم الذكية، من مصادر موثوقة، أو من موقع البنك الرسمي تلافياً للوقوع ضحية لتلك التطبيقات الوهمية.
وأضافت أنه يمكن تحميل التطبيقات الموثوقة للبنوك السعودية من خلال الرابط التالي، وتحميلها مباشرة من موقع البنك المطلوب (اضــغط هــنا).
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