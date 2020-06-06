هلال عسير يدشن نقاط فرز بجوامع المنطقة

دشنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير اليوم؛ نقاط فرز بجوامع المنطقة بمنطقه عسير ومحافظاتها بواسطة عدد من الفرق الإسعافية والفرق التطوعية ، ضمن مبادرات نشامى عسير

يأتي هذا لتطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة بقياس درجة حرارة المصلين وإعطائهم الكمامات الواقية وتعقيم الأيدي وإرشادهم لأماكن الصلاة المحققة للتباعد الآمن لهم ضمن مبادرات الهيئة للحد من انتشار فيروس كورونا في مبادرة عودًا حميداً لبيوت الله.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري ، أنه تم إنشاء نقاط الفرز للتأكيد على الالتزام بوسائل الحماية لجميع المصلين بجامع الملك فيصل بابها ومحافظات المنطقه التي يوجد بها كثافة عالية من المصلين والتخفيف من الازدحام أثناء الدخول والخروج؛ للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الشهري أن هذه الجهود تأتي بمتابعة ميدانية من مدير عام فرع الهيئة الاستاذ محمد بن عبدالله الشهري

وتوصي هيئه الهلال الاحمر بالمنطقه بضرورة الالتزام بتعليمات الجهات المعنية بالتباعد الاجتماعي وارتداء وسائل الحماية والوقاية.