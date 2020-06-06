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أول صفقات النصر مدافع

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صحيفة الخليح الالكترونية 0 تبليغ

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أشارت تقارير إعلامية سعودية إلى أن نادي النصر إقترب من إنهاء  أولى صفقات انتقالات الصيف المقبل، بالتعاقد مع علي لاجامي مدافع نادي الفتح.

ويرغب المدرب البرتغالي روي فيتوريا في سد الثغرات التي عانى منها الفريق في الموسم الجاري، ووجد ضالته في علي لاجامي.

وانتقل لاجامي، صاحب الـ24 عامًا، إلى صفوف الفتح في صيف 2018، قادما من فريق الخليج، ولعب 17 مباراة في جميع المسابقات بالموسم الجاري.

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