- 1/2
- 2/2
أشارت تقارير إعلامية سعودية إلى أن نادي النصر إقترب من إنهاء أولى صفقات انتقالات الصيف المقبل، بالتعاقد مع علي لاجامي مدافع نادي الفتح.
ويرغب المدرب البرتغالي روي فيتوريا في سد الثغرات التي عانى منها الفريق في الموسم الجاري، ووجد ضالته في علي لاجامي.
وانتقل لاجامي، صاحب الـ24 عامًا، إلى صفوف الفتح في صيف 2018، قادما من فريق الخليج، ولعب 17 مباراة في جميع المسابقات بالموسم الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر أول صفقات النصر مدافع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.