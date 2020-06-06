السفير البريطانى باليمن يحذر من تسريب نفطى خطير بسبب الناقلة "صافر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر السفير البريطانى باليمن، مايكل أرون، من مخاطر تسريب نفطى بالناقلة صافر فى الحديدة باليمن، والتى تحتوى على ما يقارب 150.000 طن من النفط الخام، مضيفًا فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": على الحوثيين أن يسمحوا للأمم المتحدة بمعالجة الوضع قبل فوات الأوان.



السفير البريطانى باليمن مايكل آرون

وجددت بريطانيا، دعوتها لميليشيا الحوثي الانقلابية بالسماح لخبراء الأمم المتحدة، الوصول إلى العائمة النفطية صافر قبالة ميناء رأس عيسى، غربي اليمن، وسط تقارير من احتمالات انفجارها والتسبب بأكبر كارثة بيئية في العالم.

‏ودعا السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، الحوثيين بالسماح لخبراء الأمم المتحدة، الوصول إلى العائمة النفطية صافر قبالة ميناء راس عيسى، حيث تحذر تقارير من احتمالات وقوع تسريب نفطى.

ومن جانب آخر، كان الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودى، قد حذر من خطورة خزان النفط العائم "صافر"، مشيرا إلى أنه يمكن أن ينفجر في أي وقت.