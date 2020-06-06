شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السودانية تسترد موقعا من قبضة المتمردين فى دارفور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئول سودانى سيطرة قوات من الجيش والدعم السريع بولاية وسط دارفور، على موقع دفاعي كان في قبضة مجموعتين من حركة "جيش تحريرالسودان _ جناح عبد الواحد نور" و"مجلس الصحوة الثوري"، بمنطقة "كتروم" غرب جبل مرة.
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن اللواء ركن سليمان الأمين والي ولاية وسط دارفور (غرب السودان) المكلف قائد الفرقة (٢١) مشاة، قوله إن "الجيش وقوات الدعم السريع سيطرت على الموقع، عقب الإعتداء الغاشم من حركة جيش تحرير السودان ومجلس الصحوة، في خرق واضح لوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الإنتقالية كمبادرة لاستكمال عملية السلام".
وأضاف أن القوات المسلحة تمكنت من استعادة المناطق التي اعتدت عليها الحركة في وقت وجيز بعملية نوعية كبدت فيها المعتدين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ومن جانبه، أكد قائد قوات الدعم السريع قطاع وسط دارفور العميد علي يعقوب جبريل سيطرة الجيش والدعم السريع على المنطقة ونقاط الإرتكازات العسكرية من حولها، مشددا على التمسك بوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الإنتقالية.
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