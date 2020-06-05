شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» توجه بالقبض على شخص أساء لإحدى قبائل المنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أمرت النيابة العامة بالقبض على شخص أساء لإحدى القبائل الجنوبية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ووفقاُ لـ”عكاظ”، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة ، أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام شخص بالإساءة إلى إحدى قبائل المنطقة الجنوبية عبر احد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وانطواء منشوره على إشاعة الكراهية، والمساس بالثوابت الوطنية.

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وأوضح المصدر ،أنه بناءً على المادتين ( ١٥، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية، ولما تقتضيه المصلحة العامة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، ونبذ التعصب والقبلي، والتخلق بأخلاق تعاليم الدين الإسلامي السمحة.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالثوابت الوطنية وألفة النسيج المجتمعي ووحدته وتلاحمة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلظة طبقاً للأنظمة ذات العلاقة.