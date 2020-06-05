شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح سبب تشديد الإجراءات الاحترازية في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة الصحة أن التقييم الذي تجريه الفرق الطبية دفع إلى اتخاذ إجراءات احترازية أكثر في جدة. Advertisements ووفقاً لـ”الإخبارية”، أكدت الوزارة أن ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لفيروس كورونا. وتابعت الوزارة أن توصيات علمية أكدت على ضرورة لبس الكمامة لمواجهة كورونا. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اليوم تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم غد السبت 14 شوال 1441 هجرية الموافق 6 يونيو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441 هجرية الموافق 20 يونيو 2020 ميلادية.

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