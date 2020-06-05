وأشارت عبد الله في مقابلة مع قناة "العربية" إلى أن الخرطوم تربطها علاقات قوية مع إثيوبيا، مضيفة "لكن يجب الإسراع في ترسيم الحدود".
وتابعت وزيرة الخارجية السودانية في تعليقها على أزمة سد النهضة "هناك مشاكل فنية عالقة، بشأن سد النهضة ستحل إذا حسنت النيات".
© Sputnik . Виталий Белоусов
وكانت وزارة الخارجية السودانية بعثت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن تضمنت شرحا لموقف السودان من التطورات المتصلة بمفاوضات سد النهضة.
وأكدت الرسالة موقف السودان المبدئي الذي التزم به طوال جولات المفاوضات والقائم على التفاوض بحسن نية، انطلاقاً من قناعة السودان بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون بين الدول الثلاث تتأسس على تأمين مصالحها وانشغالاتها. كما شددت الرسالة على التزام السودان بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والامتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات.
تزامنت تلك التقارير مع إعلان الجيش السوداني أن الهجوم الذي نفذته ميليشيات إثوبية داخل أراضيه وخلف عددا من القتلى والجرحى، كان مدعوما بالجيش الإثيوبي، لافتا إلى أنه يترك مساحة للحلول الدبلوماسية قبل اندلاع حرب شاملة بين البلدين، في تصعيد يلقي بظلاله على أزمة سد النهضة.
© Sputnik /
سد النهضة.. آمال إثيوبيا ومخاوف مصر
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة خارجية السودان: نريد أن نعرف كيف ستؤثر المياه القادمة من سد النهضة علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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