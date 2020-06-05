دبي تعتقل زعيم عصابة دنماركياً من "أخطر قيادات العصابات الدولية"

قبضت شرطة دبي على دنماركي يتزعم عصابة دولية تنشط في مجال تجارة المخدرات وغسيل الأموال، وهو مطلوب للانتربول بتهمة القتل العمد، بحسب بيان الجمعة.
وأعلنت شرطة دبي القبض على الدنماركي أمير فاتن مكي، مشيرة إلى أنّه "يُعد من أخطر قيادات العصابات الدولية المُنظمة النشطة في مجالات إجرامية عدة مثل القتل وتجارة المخدرات وغسيل الأموال".
ونقل البيان عن مسؤول أمني في دبي قولّه إن مكي "من المدرجين على قوائم الإنتربول لكونه مطلوباً بتهمة القتل العمد".
وأوضح المسؤول الامني أن أمير مكي "تردّد على الدولة مستخدماً جوازات سفر متعددة".
وبحسب البيان، فإنه "بعد تنفيذ عمليات استخباراتية وميدانية سرية متقنة جرت في ظروف استثنائية نتيجة لتقييد الحركة في دبي ضمن جهود مكافحة فيروس كوفيد-19 وما تبعها من إجراءات وقائية مكثفة، تمكنت الفرق الأمنية من رصد أحد الأشخاص ووضعته قيد الاشتباه، حتى تم التحقق من هويته والتأكد من أنه أمير مكي".
وجرت مداهمة مقر إقامته "منتصف الليلة الماضية في أحد أحياء دبي، حيث تم إلقاء القبض عليه، وجاري التحقيق معه حالياً تمهيداً لتسليمه".
وذكرت شرطة دبي في بيانها أن مكي "مرتبط بواحد من أخطر المجرمين الدوليين وهو رضوان تاغي الذي اعتقل في دبي في ديسمبر 2019 وتم تسليمه إلى هولندا".
وكان زعيم العصابة المغربي الأصل تصدّر عناوين الصحف في هولندا بعد جريمة أسفرت عن مقتل محامٍ هولندي اغتيل بالرصاص قرب منزله في أمستردام وكان مكلّفاً الدفاع عن شاهد للنيابة العامة في قضية متّهم فيها تاغي.
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