شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفى رفع حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، ما أشيع مؤخرا عن رفع حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور حازم الجميلى ، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ، إن موضوع استمرار الحظر الكلي أو الجزئي سيكون من قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، مضيفا أنه لا يوجد تعايش مع فيروس كورونا بصورة طبيعية في الوقت الحاضر في ظل زيادة عدد الاصابات.
كانت اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية قد قررت فرض حظر التجوال التام في بغداد وكافة المحافظات لمدة أسبوع ابتداء من 31 من الشهر الماضى و 6 يونيو الجارى، وشددت على الجهات المعنية بتنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات على المخالفين.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق ينفى رفع حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.