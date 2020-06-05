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العراق ينفى رفع حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، ما أشيع مؤخرا عن رفع حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور حازم الجميلى ، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ، إن موضوع استمرار الحظر الكلي أو الجزئي سيكون من قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، مضيفا أنه لا يوجد تعايش مع فيروس بصورة طبيعية في الوقت الحاضر في ظل زيادة عدد الاصابات.


كانت اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية قد قررت فرض حظر التجوال التام في بغداد وكافة المحافظات لمدة أسبوع ابتداء من 31 من الشهر الماضى و 6 يونيو الجارى، وشددت على الجهات المعنية بتنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق العقوبات على المخالفين.

 

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