موريتانيا تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا

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أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني، سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 784 حالة.
وقال “ولد الزحاف” خلال المؤتمر الصحفي اليومي، حول الوضعية الوبائية في موريتانيا: تم اكتشاف عدد من الإصابات الجديدة؛ إثر القيام بإجراء 320 تحليلًا مخبريًّا، وتسجيل ثماني حالات شفاء من الوباء، ليصل العدد الإجمالي إلى 65 حالة.
وأضاف: تم تسجيل ثلاث وفيات جدد، ليرتفع عدد الأشخاص المتوفين بالفيروس إلى 39 حالة وفاة.
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