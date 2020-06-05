شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من «الزكاة والدخل» بشأن الإعفاء من الغرامات المستحقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل مبادرة لإعفاء المكلفين المسجلين لديها وغير المسجلين، من الغرامات المستحقة، وذلك بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

واشترطت الهيئة للاستفادة من المبادرة، تسجيل المكلف المسجل وتقديم الإقرارات المستحقة وسداد الضريبة أو تقديم خطة للتقسيط في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري.

وأوضحت الهيئة، أن المبادرة تشمل إعفاء المكلفين المسجلين من الغرامات المترتبة على تعديل إقرارات، سبق تقديمها للهيئة والإفصاح عن أي مبالغ مستحقة ، بالزيادة لم يفصح عنها مسبقا، وغرامات تقديم أي إقرارات متأخرة، ما يعني عدم احتساب أي غرامات على الإقرارات السابقة التي سيتم تعديلها أو تقديمها خلال فترة المبادرة.

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وأبانت أنه بالنسبة للمكلفين غير المسجلين في الهيئة، الذين كان يتوجب عليهم التسجيل، فإن المبادرة تتيح لهم التسجيل، وتقديم إقراراتهم التي كان يتوجب تقديمها وسداد الضريبة المستحقة عليهم، لإعفائهم من غرامات “تأخر التسجيل، التأخر في تقديم الإقرارات، التأخر في السداد” وما إلى ذلك.

وأشارت إلى أنه يشترط أن يسجل المكلف في المبادرة في موعد أقصاه 30 يونيو الجاري، وتقديم الإقرارات المتأخرة، وسداد الضريبة، أو تقديم خطة لتقسيط السداد، وذلك كي يستفيد من الإعفاء من الغرامات المستحقة التي توفرها المبادرة.