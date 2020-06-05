“زينة الفدح” تعقد قرانها

احتفلت مساء أمس الخميس 12 /10 /14441 هـ الزميلة الاعلامية بصحيفة الخليج الالكترونية والتي تعمل أيضاً بصحة مكة الاستاذة “زينه الفدح” بعقد قرانها ، في حفل عائلي مختصر بسبب الاوضاع الحاليه. صحيفة الخليج الالكترونية تبارك للاستاذة “زينه ” وتتمنى لها حياة زوجيه سعيدة وبالرفاء والبنين.

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