وتظهر مقاطع الفيديو تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي، فيما تظهر إحدى اللقطات اشتعال النيران في أحد أقسام المركز البحثي الذي تعرض للعدوان أكثر من مرة.
وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة، إن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري "تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف محيط مدينة مصياف في ريف حماة الغربي".
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" إن العدوان تم عبر صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.
وأضاف المصدر: "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط معظم الصواريخ المعادية في محيط مدينة مصياف".
وأردف: "العدوان استهدف مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف، ولا معلومات دقيقة عن حجم الأضرار حتى اللحظة والعمل جار حاليا على تقييمها".
وفي وقت لاحق، أكد المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك" أن الأضرار اقتصرت على المادية فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر "سبوتنيك" ترصد لحظة العدوان الإسرائيلي على مركز بحثي سوري واشتعال النيران فيه...فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.