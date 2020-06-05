"سبوتنيك" ترصد لحظة العدوان الإسرائيلي على مركز بحثي سوري واشتعال النيران فيه...فيديو

وتظهر مقاطع الفيديو تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي، فيما تظهر إحدى اللقطات اشتعال النيران في أحد أقسام المركز البحثي الذي تعرض للعدوان أكثر من مرة.

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة، إن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري "تتصدى في هذه الأثناء لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف محيط مدينة مصياف في ريف حماة الغربي".

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" إن العدوان تم عبر صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.

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وأضاف المصدر: "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط معظم الصواريخ المعادية في محيط مدينة مصياف".

وأردف: "العدوان استهدف مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف، ولا معلومات دقيقة عن حجم الأضرار حتى اللحظة والعمل جار حاليا على تقييمها".

وفي وقت لاحق، أكد المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك" أن الأضرار اقتصرت على المادية فقط.