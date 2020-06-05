حمدوك: كورونا تسببت في تأخير محاكمة رموز نظام البشير

MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وقال حمدوك في حوار أجراه التلفزيون السوداني، مساء أمس الخميس، إنه لو طال أمد هذه الجائحة، لابد من إيجاد تفكير لإقامة هذه المحاكم في قاعات كبيرة"، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأوضح حمدوك أن طموحه ونظامه الجديد أن تكون هذه المحاكمات قد انتهت الآن، مشيرا إلى وجود مقترحات في هذا المجال.

وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن بلاده في وضع ديمقراطي، وكسلطة تنفيذية ليس لديه سيطرة وتأثير على النيابة العامة والقضاء وهي أجهزة مستقلة، ولكن النظام الجديد يعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم فى سبيل محاكمة رموز النظام البائد، معبرا عن أمله في إسراع النائب العام السوداني في مسألة المحاكمة.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.