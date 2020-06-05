MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وأوضح حمدوك أن طموحه ونظامه الجديد أن تكون هذه المحاكمات قد انتهت الآن، مشيرا إلى وجود مقترحات في هذا المجال.
وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن بلاده في وضع ديمقراطي، وكسلطة تنفيذية ليس لديه سيطرة وتأثير على النيابة العامة والقضاء وهي أجهزة مستقلة، ولكن النظام الجديد يعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم فى سبيل محاكمة رموز النظام البائد، معبرا عن أمله في إسراع النائب العام السوداني في مسألة المحاكمة.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك: كورونا تسببت في تأخير محاكمة رموز نظام البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.