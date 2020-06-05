مصرع شخصين في غرق سفينة شحن إيرانية بالخليج

طهران/ الخليج 365

أعلنت السلطات الإيرانية الجمعة، مصرع شخصين وإنقاذ 4 آخرين، إثر غرق سفينة شحن إيرانية في المياه الإقليمية العراقية

وأوضح نادر باسنده، مدير الأمن في مديرية الملاحة البحرية والموانئ في تصريح لوكالة "مهر" المحلية، أن سفينة الشحن الإيرانية كانت متجهة إلى ميناء أم القصر العراقية.

وأضاف أن الحادث وقع في الساعة 03.00 بتوقيت إيران (22.30 ت غ) بالقرب من مدينة البصرة العراقية.

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وأشار إلى مصرع شخصين وإنقاذ 4 آخرين، لافتا أن السفينة كانت تنقل 850 طنا من السيراميك.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال النائب عن محافظة البصرة، كاظم الحمامي، إن سفن الإنقاذ العراقية هرعت لانقاذ طاقم السفينة، مضيفا أنه تم انقاذ 4 اشخاص.

وأضاف الحمامي، أن عمليات البحث مستمرة للبحث عن خمسة آخرين من الطاقمالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.