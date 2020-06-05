ترامب يعلن إطلاق سراح عسكري أمريكي بعد احتجازه في إيران قرابة عامين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإفراج عن العسكري المخضرم مايكل وايت من سجون إيران، التي احتجزته لمدة 683 يومًا، وأنه على متن طائرة سويسرية غادرت المجال الجوي الإيراني.

وأوضح أنه يتوقع أن يعود “وايت” إلى منزله مع عائلته في الولايات المتحدة قريبًا جدًا، مؤكدا أنه لن يتوقف عن العمل من أجل إطلاق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين رهائن في الخارج.