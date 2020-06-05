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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإفراج عن العسكري المخضرم مايكل وايت من سجون إيران، التي احتجزته لمدة 683 يومًا، وأنه على متن طائرة سويسرية غادرت المجال الجوي الإيراني.
وأوضح أنه يتوقع أن يعود “وايت” إلى منزله مع عائلته في الولايات المتحدة قريبًا جدًا، مؤكدا أنه لن يتوقف عن العمل من أجل إطلاق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين رهائن في الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن إطلاق سراح عسكري أمريكي بعد احتجازه في إيران قرابة عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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