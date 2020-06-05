الحكومة الجزائرية تعلن عن خطة تدريجية لرفع الحجر الصحي

الجزائر- سبوتنيك. وحسب ذات البيان فمخطط الخروج التدريجي من الحجر، "سيشرع فيه ابتداء من 14 حزيران / يونيو، في شكل رفع الحجر الصحي الجزئي المعمول به أو تعديل توقيته" حيث سيأخذ في الحسبان تطور الوضعية الوبائية على المستوى الوطني وحسب كل ولاية من خلال المؤشرات ذات الصلة".

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كما "سيكون استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية مشروطا بالتقيد الصارم في أماكن العمل أو التجمعات، بتدابير صارمة للوقاية الصحية".

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وأشار البيان إلى أنه "سيتم في البداية، تطبيق مخطط استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية والخدماتية تدريجيا على مرحلتين، الأولى بداية من السابع حزيران /يونيو فيما ستنطلق الثانية يوم 14 من ذات الشهر.

ولذلك، يجب أن يحرص مختلف المتعاملين والتجار المعنيين تشديد الحكومة "على وضع نظام وقائي للمرافقة الخاصة للنشاطات المرخص باستئناف ممارستها".

ويذكر أن إجمالي الإصابات بوباء "كوفيد-19" في الجزائر بلغ 9831 (بزيادة 98 حالة) في بلغ عدد الوفيات 681 (بزيادة 8 حالات) حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.