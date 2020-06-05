شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق العمل في بعض مراكز الرعاية الصحية بالخرج.. و«الصحة» تعلن البدائل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك خالد بالخرج، أنه تقرر تعليق العمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية في أحياء (القطار – الناصفة – المنيفية) حتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إنه نظرا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الراهنة لمنع انتشار كورونا الجديد وحرصا على سلامة الجميع فإن مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالخرج قررا تعليق عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في أحياء (القطار – الناصفة – المنيفية ) ابتداء من يوم الأحد 15 شوال 1441هـ الموافق 7 يونيو 2020 وحتى شعار آخر.

وأضافت أنه سيتم تقديم الرعاية الصحية لأهالي هذه الأحياء على النحو التالي:

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– مركز صحي القطار إلى مركز صحي الفيصلية.

– مركز صحي الناصفة إلى مركز صحي السلمية.

– مركز صحي المنيفية إلى مركز صحي السيح.