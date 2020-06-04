شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. رياح نشطة مثيرة للغبار وأمطار رعدية على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن الحالة المناخية تشمل الساحل الغربي للبحر الأحمر وأجزاء من المنطقة الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمدينة.

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وكشفت أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما نوهت الهيئة أنه من المتوقع أن تسجل الأحساء أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة، بـ45 درجة مئوية، فيما تسجل طريف وأبها أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى 19 درجة مئوية.