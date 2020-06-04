15 توصية في ختام المؤتمر الدولي الثالث للثقافة الرياضية

اعلن اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة التوصيات الـ ١٥ التي خلص اليها المؤتمر الدولي الثالث الذي نظمه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية والذي اقيم علي مدار ٣ ايام بمشاركة نخبه من القيادات الرياضية العربية والافريقية والاجنبية يمثلون ١٨ دوله وعقد عبر” فيديو كونفراس” واتت هذه التوصيات على النحو التالي:

مناشدة الحكومات لتقديم الدعم المالي للاتحادات والانديه الرياضية لدعمها لمواجهة الاضرار الاقتصادية الناجمه عن جائحه فيروس كورونا ، وكذلك استمرار التعاون بين الاتحادات والاندية لضمان العودة الأمنه للبطولات المختلفه مع تنفيذ كافة البروتوكلات الطبيه وفقا للمعايير والاشتراطات الطبية التي اعلنتها منظمة الصحة العالمية ، وحتميه ابتكار طرق تسويقية رياضية جديدة ، خلق مناخ اقتصادي رياضي جديد .. وكذلك تشجيع ودعم الاعلام الرقمي بالتنسيق مع كافة وسائل الاعلام .

واشاد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالتوصيات التي خلص اليها المؤتمر الدولي الثالث الذي نظمه الاتحاد المصري للثقافة الرياضية

ووجه الوزير الشكر للاتحاد المصري للثقافة الرياضية علي نجاح هذا المؤتمر الذي اعتبره الاول من نوعه ، وشارك فيه رموز رياضية كبيره من الوطن العربي وافريقيا .. مشددا علي انه فخور دوما كونه احد مؤسسي الثقافة الرياضي منذ كانت جمعية أهلية إلى أن أصبحت اتحاد في عهد المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق

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واعرب الدكتور اشرف صبحي عن سعادته بالتوصيات كونها جاءت واقعية ومعبرة عن خبرات المحاضرين وقابلة للتنفيذ مؤكدا انه سيقوم بعرضها علي وزراء الشباب والرياضة العرب في اقرب فرصة لتنفيذها علي ارض الواقع

وكان الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة السابق ، رئيس الاتحاد العربي للاتحادات الرياضية النوعيه قد اعلن ظهر اليوم الخميس التوصيات الـ١٥

وشهد اليوم الاخير لفاعليات المؤتمر ندوة ” تعديل المسار من الناحية القانونية والتعاقدات” .. والذي تحدث فيه كل من : الدكتورة منال بازادوغ رئيس الجمعية الاردنية للثقافة الرياضية ، وسليفاتوري شيفالي رئيس رابطة المحامين الايطالية ، وبيرناردو بالميرو مدير الادارة القانونية السابق بالاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، والمصري احمد عبد الفتاح عضو المنظمة الدوليه للقانون الرياضي والذين اجمعوا ان جائحة كورونا ستغير بدون شك من الصيغة التعاقدية ما بين الاندية واللاعبين في كافة الالعاب الرياضية ، وما بين الاندية والاتحادات الرياضية مع الشركات التجارية الراعية لها، مع الاشارة الي امكانية حدوث تراجع كبير في القيمة المالية للصفقات وكذلك ايضا القيمة المالية للرعاية

وفي ختام المؤتمر أعلن الإعلامي اشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية بان الفترة المقبلة ستشهد ندوات تخصصية مع البلدان العربية لتبادل الخبرات في المجال الرياضي وستكون الأولى الاسبوع المقبل مع الاتحاد الفلسطيني للثقافة الرياضية