- 1/2
- 2/2
أعلنت قطر، اليوم الخميس، تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى شفاء 1926 مصاباً من المرض.
وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان: ارتفع إجمالي الإصابات إلى 63741 حالة، والحالات الجديدة هي لعمالة وافدة أصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة.
وأضافت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية: حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين ارتفعت نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم.
وذكرت أنه سُجّل اليوم 1926 حالة للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي من كورونا في قطر إلى 39468 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تسجل 1581 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.