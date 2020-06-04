شكرا لقرائتكم خبر عن «سار» تعلن الإجراءات الاحترازية الواجبة أثناء رحلاتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» عن تطبيق مجموعة من الإجراءات والاحترازات جاءت عن النحو التالي: الإجراءات الاحترازية عند حجز الرحلة: – يجب الإفصاح عن أي زيارة للبلدات الموبوءة أو حال تم مخالطة شخص ظهرت عليه أعراض كورونا. – يتم إجراء الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق فقط. – اعتماد التذاكر الإلكترونية فقط.. دون الحاجة لطباعة التذكرة. – استبدال المدفوعات النقدية بوسائل الدفع الرقمية. – التأكد من تفعيل خيارات الدفع عبر الإنترنت والبطاقات والهاتف الذكي. – يسمح بشنطة واحدة لكل مسافر إضافة لشنطة اليد. الإجراءات الاحترازية في محطة القطار – الدخول والخروج من البوابات باتجاه واحد فقط. – تعقيم دوري لكل المرافق التي يتم استخدامها. – تعقيم جميع الحقائب المشحونة. – ترتيب المقاعد في صالات الانتظار بطريقة تضمن التباعد الجسدي. Advertisements – تقديم أدوات الأكل المعدة للاستخدام الواحد فقط. – السماح للمسافرين فقط بدخول المحطات. – عدم السماح بالسفر لمن تظهر عليهم أعراض كالعطس والسعال، أو من تزيد حرارتهم على 38 – التزام المسافرين بارتداء الكمامات في جميع الأوقات. – إجراء فحص حرارة عند النقاط الرئيسية في المحطات. – تغطية الفم والأنف عند العطاس مع الحرص على غسل اليدين. – الالتزام بالملصقات الأرضية التي توجه بمسافات التباعد الاجتماعي. الإجراءات الاحترازية داخل القطار – يمنع التجمع والازدحام أمام البوابات. – الدخول والخروج من القطار باتجاه واحد. – ارتداء الكمامات في جميع الأوقات داخل القطار. – استخدام المعقمات المتوفرة في القطار. – يمنع إحضار الأطعمة داخل القطار. – سيتم تقديم أدوات الأكل المعدة للاستخدام الواحد عند تقديم الطعام.

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