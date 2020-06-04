شكرا لقرائتكم خبر عن «بالترشيد نزيد».. مبادرة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء بعسير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، مبادرة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، تحت شعار “بالترشيد نزيد”، وذلك وسط منافسات تحفيزية بين الجهات الحكومية والمحافظات والأهالي.

وتأتي هذه المبادرة بالشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”.

وقال أمير عسير: “لا بد أن نعمل على كل شيء لنحقق عدة أهداف في وقت واحد، مضيفا “لا تسرفوا” كما أمرنا به الله سبحانه وتعالى، وكذلك اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: “لا تسرف حتى وإن كنت على نهر جار”، وكذلك في رؤية البلاد عليك أن تحافظ على موارد بلادك، وهذا ما أكدت عليه استراتيجية عسير أيضا.