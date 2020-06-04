شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه إلزامي من «القوات البرية» لمنسوبيها بشأن الأسلحة والتجهيزات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت القوات البرية الملكية السعودية على منسوبيها أهمية تعقيم (الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية وما شابه ذلك) بهدف الوقاية من فيروس كورونا. ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو وثقت من خلاله عمليات تجهيز وتعقيم الأجهزة والمعدات والمركبات ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية. وأهابت القوات البرية بمنسوبيها أهمية تعقيم المعدات والأجهزة والأسلحة التي تنتقل من شخص إلى شخص آخر، تقيداً بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس ⁧كورونا⁩.

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