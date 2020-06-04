شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تكشف تفاصيل تهريب أكثر من 100 مليون ريال خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت النيابة العامة عن تفاصيل التحقيقات التي أجرتها مع الشبكة العصابية المنظمة التي امتهنت تحويل الأموال خارج الدولة بطرق وأساليب احتيالية مخالفة للأنظمة.

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وأوضحت النيابة، في بيان أصدرته اليوم (الخميس)، أن التشكيل العصابي يتألف من 11 متهماً أحدهم مواطن مكَّن الآخرين من استغلال سجلاته ومنشآته التجارية وحساباته البنكية في تنفيذ عدة جرائم والبقية من إحدى الجنسيات العربية في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة عن طريق ربط معطيات الجريمة، ودراسة نمطها الإجرامي والملاءة المالية للمتهمين والمخرجات الحسابية للأنشطة التجارية والتحقيق المالي، عن وجود جرائم عمليات غسل وتبييض للأموال بإخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، بتدفق حوالات بمبالغ مالية عالية مجهولة المصدر تجاوزت 100 مليون ريال عبر كيانات تجارية متنوعة إلى حسابات بنكية خارج المملكة، ومبلغ قدره 700 ألف ريال ضبط بحوزتهم معد للتحويل للخارج كما تم ايقاف حوالات بنكيه جاوزت 10 مليون ريال .

وأكدت النيابة أن هذه الجرائم والسلوكيات مجرمة طبقاً لأنظمة مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك والتستر التجاري، مثنية على حسن تعاون رئاسة أمن الدولة ممثلة في إدارة التحريات الماليه وشرطة منطقة الرياض ودقة التنسيق والتنظيم مع النيابه العامة وسرعة إنجاز وإنفاذ إجراءات القضية طبقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، مما أسهم بشكل فاعل في إنجاز الإجراء على أكمل وجه.