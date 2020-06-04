كورونا.. 6 وفيات بالكويت واثنتان في المغرب والبحرين

مراسلون / الخليج 365

سجلت الكويت، الخميس، 6 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصد المغرب والبحرين حالتين، إضافة إلى إصابات في قطر وسلطنة عمان.

في الكويت، سجلت وزارة الصحة في بيان، 6 وفيات، و562 إصابة بالفيروس.

وقالت الوزارة، إن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 29 ألفا و921، بينها 236 وفاة، و17 ألفا و223 حالة تعاف.

وفي المغرب، رصدت وزارة الصحة في بيان، وفاة واحدة، و45 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 7 آلاف و967، بينها 207 وفيات، و7 آلاف و160 حالة تعاف.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة في بيان، حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 21.

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وقالت الوزارة إن محصلة الإصابات بلغت 12 ألفا و815، بينها 7 آلاف و410 حالات تعاف.

وفي قطر، رصدت وزارة الصحة في بيان، ألفًا و581 إصابة.

وبينت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 63 ألفا و741، بينها 45 وفاة، و39 ألفا و468 حالة تعاف.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 778 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفا و316، بينها 67 وفاة، و3 آلاف و451 حالة تعاف.

وحتى ظهر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و603 آلاف، توفي منهم نحو 388 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و191 ألفا، بحسب "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.