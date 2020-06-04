كورونا.. ثالث شحنة مساعدات أممية لليمن في أسبوع

محمد السامعي، مبارك محمد / الخليج 365



استقبل اليمن، الخميس، ثالث شحنة مساعدات طبية أممية خلال أسبوع، لدعم القطاع الصحي في مكافحة فيروس كورونا، فيما أفادت منظمة محلية بنزوح وتضرر مئات الأسر جراء أمطار وسيول جارفة في محافظة حضرموت.

وقالت منظمة الصحة العالمية في اليمن، عبر حسابها على تويتر، إنها "استقبلت شحنة تحتوي على 66 حزمة من معدات الوقاية الشخصية، إضافة إلى 25 جهاز تنفس اصطناعي" لمواجهة كورونا.

وتعد هذه ثالث شحنة مساعدات أممية لمواجهة كورونا تصل اليمن خلال أسبوع، إذ قدمت "الصحة العالمية"، وبرنامج الأغذية العالمي، الجمعة الماضي، 31 طنا من المساعدات الطبية والعلاجية.

فيما قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الإثنين الماضي، 21 طنا من المساعدات الطبية، لمواجهة كورونا في اليمن.

وحتى مساء الأربعاء، سجل اليمن إجمالا 419 إصابة بالفيروس، بينها 95 وفاة، و17 حالة تعاف.

Advertisements

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 إصابات بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.



وعلى صعيد آخر، قالت منظمة يمنية غير حكومية، الخميس، إن الأمطار والسيول الجارفة في محافظة حضرموت (شرق) أدت إلى نزوح 313 أسرة وتضرر 367 أخرى.

وأوضح أمين عام جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية (غير حكومية، مقرها حضرموت) أصيل جوبان، للأناضول، تضرر نحو 100 منزل في مديريتي حجر وميفع بالمحافظة، جراء السيول الجارفة.

والأربعاء، لقي 9 أشخاص مصرعهم بينهم 5 أطفال، وأصيب آخرون، جراء أمطار وسيول جارفة، شرقي اليمن.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن السيول خلفت كذلك دمارا واسعا في الطرقات الرئيسة بحضرموت، وخاصة الطريقين الدوليين الساحلي والصحراوي، اللذين يربطان بين اليمن وسلطنة عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد باليمن، استمرار هطل أمطار غزيرة ومتوسطة مصحوبة بعواصف رعدية على محافظات المهرة وحضرموت وشبوة، مع إمكانية وصولها إلى محافظات أبين ولحج وعدن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.